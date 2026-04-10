  • Бубнов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в зависимости от исхода очного матча

Бубнов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в зависимости от исхода очного матча

Сегодня, 09:38
10

Комментатор Александр Бубнов перед матчем 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» рассказал, как исход игры повлияет на шансы команд победить в чемпионате России.

«Если матч завершится вничью, то соотношение будет 70 на 30 в пользу «Краснодара». А вот если «Краснодар» выиграет, то тогда 90%. Нужно ещe третий вариант рассматривать, если «Зенит» выиграет. В этом случае я сразу после игры скажу, что они чемпионы, несмотря на весь календарь. Для «Краснодара» это будет очень сильный удар, плюс «Краснодару» ещe и на Кубок играть», – сказал Бубнов.

  • Игра пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.

Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бубнов Александр
Комментарии (10)
Foxitkuban
1775805806
Кэп
Иван Петров 1986
1775807668
Да - этот матч решит многое.
...уефан
1775808277
...ну, если это сказал сам Бубнов, то вариантов нету. Бубнов в футболе, как Перельман в математике. Сидим на жопе ровно, ждём!...
Сам_себе_сказал
1775808800
Бубнов умный человек
Интерес
1775810550
Я так понимаю, что Бубнов ничего не прогнозировал, а исходил из итога одного матча. Давайте посмотрим график команд. "Зенит" : дома "Ахмат","Сочи".В гостях "Динамо" Мх,"Локо",ЦСКА,,"Ростов". "Краснодар" : дома "Балтика","Динамо"Мх,"Оренбург".В гостях "Спартак","Акрон","Динамо" Мск. На мой взгляд, позиции "Краснодара" предпочтительней, при любом исходе матча в СПБ.Предвижу три "гарантированных" победы в оставшихся матчах у "Краснодара" и две-у "Зенита", а всё остальное сейчас выглядит не прогнозом,а гаданием. Проще-календарь "Краснодара" много легче.Составители оного, судя по всему, всё сделали при его составлении, чтобы "Зенит"после зимнего "тренировочного стояния" победоносно накатил на финиш к фальшаку, но они крупно оплошали в первой части и сейчас могут канючить, что календарь "враждебный" и "все против них". Остальное узнаем по итогам матчей.Соперников команд я скомплектовал не последовательно,а по принципу домашних и гостевых матчей.
