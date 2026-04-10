Бубнов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в зависимости от исхода очного матча

Комментатор Александр Бубнов перед матчем 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» рассказал, как исход игры повлияет на шансы команд победить в чемпионате России.

«Если матч завершится вничью, то соотношение будет 70 на 30 в пользу «Краснодара». А вот если «Краснодар» выиграет, то тогда 90%. Нужно ещe третий вариант рассматривать, если «Зенит» выиграет. В этом случае я сразу после игры скажу, что они чемпионы, несмотря на весь календарь. Для «Краснодара» это будет очень сильный удар, плюс «Краснодару» ещe и на Кубок играть», – сказал Бубнов.