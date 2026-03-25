Легенда «Арсенала» может возглавить «Челси»

«Челси» рассматривает Сеска Фабрегаса на случай смены главного тренера летом.

Лондонский клуб следит за Сеском Фабрегасом, который сейчас работает главным тренером «Комо», и может рассмотреть его кандидатуру, если решит расстаться с Лайамом Росеньором по окончании сезона.

Источник отмечает, что внимание «Челси» привлекли стиль игры команды Фабрегаса, который строится на владении мячом, и работа тренера с молодыми футболистами.

Также сообщается, что Лайам Росеньор, главный тренер «Челси», сохраняет поддержку руководства. Англичанина назначили в январе 2025 года, и он подписал контракт до 2032-го, однако возможная смена главного тренера может произойти, если «Челси» не выйдет в Лигу чемпионов на сезон-2026/27.