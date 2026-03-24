Реакция Семина на завершение карьеры Вагнера Лава

Российский тренер Юрий Семин высказался об экс-игроке ЦСКА Вагнере Лаве.
Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.
– Вагнер Лав был заметной фигурой в нашем чемпионате. Он являлся одним из лидеров Премьер-лиги. Вагнер Лав украшал российский чемпионат, это футболист высокого уровня.
– Хотели бы увидеть Вагнера в роли функционера в российском футбольном клубе?
– Это две разные вещи – играть и работать в клубе. Пусть Вагнер добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание. Вагнер многое сделал для армейцев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
