Реакция Семина на завершение карьеры Вагнера Лава

Российский тренер Юрий Семин высказался об экс-игроке ЦСКА Вагнере Лаве.

Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

– Вагнер Лав был заметной фигурой в нашем чемпионате. Он являлся одним из лидеров Премьер-лиги. Вагнер Лав украшал российский чемпионат, это футболист высокого уровня.

– Хотели бы увидеть Вагнера в роли функционера в российском футбольном клубе?

– Это две разные вещи – играть и работать в клубе. Пусть Вагнер добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание. Вагнер многое сделал для армейцев.