Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес раскрыла внутренние подробности, доказывающие некомпетентность медицинского штаба команды.

Сообщалось, что врачи мадридского клуба обследовали не то колено Килиана Мбаппе – правое вместо левого.

«Надеюсь, после этого в клубе станет больше образованных профессионалов и поменьше безголовых нарциссов, которые получают должности благодаря связям. Такие только вредят игрокам.

Хотя я не знаю, что хуже – эта новость или тот факт, что пищевые добавки в клубе назначаются по советам бесплатной версии ChatGPT», – написала в соцсетях Гонсалес, работавшая в «Реале» до августа 2025 года.