Игрокам «Реала» назначали пищевые добавки с помощью ChatGPT

Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес раскрыла внутренние подробности, доказывающие некомпетентность медицинского штаба команды.
Сообщалось, что врачи мадридского клуба обследовали не то колено Килиана Мбаппе – правое вместо левого.
«Надеюсь, после этого в клубе станет больше образованных профессионалов и поменьше безголовых нарциссов, которые получают должности благодаря связям. Такие только вредят игрокам.
Хотя я не знаю, что хуже – эта новость или тот факт, что пищевые добавки в клубе назначаются по советам бесплатной версии ChatGPT», – написала в соцсетях Гонсалес, работавшая в «Реале» до августа 2025 года.
- Мбаппе пропустил более трех недель.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- В двух последних играх он выходил на замену во вторых таймах.
