Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы

Александр Бубнов прокомментировал поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».

Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Если Кордоба грязно играет, значит, вся «Балтика» супергрязно играет. Во-первых, я не видел. Что вы тут видите? Какой здесь жест? Мне показалось, что он подошeл и сказал: «Всe таки мы вам забили». Что-то пальцем показал, вниз. Сейчас это развернули… типа сосать.

Ну, докажите! Так не показывают! Надо было в рот ему показывать!» – сказал Бубнов.