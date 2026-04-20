Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы

Вчера, 21:52
15

Александр Бубнов прокомментировал поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

  • Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».
  • Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Если Кордоба грязно играет, значит, вся «Балтика» супергрязно играет. Во-первых, я не видел. Что вы тут видите? Какой здесь жест? Мне показалось, что он подошeл и сказал: «Всe таки мы вам забили». Что-то пальцем показал, вниз. Сейчас это развернули… типа сосать.

Ну, докажите! Так не показывают! Надо было в рот ему показывать!» – сказал Бубнов.

  • В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
  • Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (15)
СильныйМозг
1776711792
Бубнов знает, как правильно сосать, мясная школа.
jabba-the-hat
1776713593
Да вообще надо было елду вывалить для наглядности!))))))))
шахта Заполярная
1776714185
Кордоба провокатор, но не дурак, что бы вратарю в рот показать, за это он мог следующий раз увидеть белый свет, дней через десять
Интерес
1776714984
Де?бил.
neveldomha
1776716857
Ну конечно, Кордоба просто прорекламировал сосиску сочинка от бренда стародворье.
Romeo 123
1776731274
Кордоба очень гниловатый
crf57
1776739704
Бубен - недоумок! Все видели,кроме него.
Дубина
1776745335
газпром докажет как зяниту это надо)))
