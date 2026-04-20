Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы

Александр Бубнов прокомментировал поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой».
- Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».
- Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.
«Если Кордоба грязно играет, значит, вся «Балтика» супергрязно играет. Во-первых, я не видел. Что вы тут видите? Какой здесь жест? Мне показалось, что он подошeл и сказал: «Всe таки мы вам забили». Что-то пальцем показал, вниз. Сейчас это развернули… типа сосать.
Ну, докажите! Так не показывают! Надо было в рот ему показывать!» – сказал Бубнов.
- В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
- Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
Источник: «Коммент.Шоу»