Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»

Полузащитник Артем Карпукас может покинуть «Локомотив».
23-летний россиянин ответил отказом на предложение московского клуба. «Локо» предлагал улучшенный контракт на длительный срок.
На прошлой неделе «Краснодар» неофициально обратился к руководству «Локомотива» с предложением выкупить права на Карпукаса в летнее трансферное окно. Железнодорожники не хотят отпускать футболиста и рассчитывают, что им удастся договориться с воспитанником.
- Карпукас в этом сезоне провел 29 матчей в составе «Локомотива».
- Срок его нынешнего контракта с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в 6 миллионов евро.
