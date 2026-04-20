Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»

Полузащитник Артем Карпукас может покинуть «Локомотив».

23-летний россиянин ответил отказом на предложение московского клуба. «Локо» предлагал улучшенный контракт на длительный срок.

На прошлой неделе «Краснодар» неофициально обратился к руководству «Локомотива» с предложением выкупить права на Карпукаса в летнее трансферное окно. Железнодорожники не хотят отпускать футболиста и рассчитывают, что им удастся договориться с воспитанником.