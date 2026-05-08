«Локомотив» установил ценник на Карпукаса для «Краснодара»

«Краснодар» и «Локомотив» находятся в переговорах по полузащитнику Артему Карпукасу.
«Локомотив» согласен отпустить в «Краснодар» полузащитника Артeма Карпукаса за 9 миллионов евро. Руководители «быков» на этой неделе вели переговоры с московским клубом о переходе 23-летнего хавбека.
Ранее «Краснодар» предлагал 4-5 миллионов, но «Локо» настаивает на сумме вдвое больше. Южане не согласны платить 9 миллионов, но не закрыты для дальнейших переговоров», – написал источник.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 137 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
Источник: Legalbet