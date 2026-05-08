  • «Локомотив» установил ценник на Карпукаса для «Краснодара»

«Локомотив» установил ценник на Карпукаса для «Краснодара»

Вчера, 20:22
9

«Краснодар» и «Локомотив» находятся в переговорах по полузащитнику Артему Карпукасу.

«Локомотив» согласен отпустить в «Краснодар» полузащитника Артeма Карпукаса за 9 миллионов евро. Руководители «быков» на этой неделе вели переговоры с московским клубом о переходе 23-летнего хавбека.

Ранее «Краснодар» предлагал 4-5 миллионов, но «Локо» настаивает на сумме вдвое больше. Южане не согласны платить 9 миллионов, но не закрыты для дальнейших переговоров», – написал источник.

  • У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
  • Артем – воспитанник железнодорожников.
  • Его статистика за главную команду: 137 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Карпукас Артем
Интерес
1778261504
За 9 млн Карпукаса проще закопать.
СильныйМозг
1778262103
А кто-нибудь, задумывался куда денутся деньги, с продажи игрока, в условиях банкротства? У Локо, времени на переговоры нет, за копьё сольют, чтобы хоть что-то себе в корман украсть.
Krasnodar 123
1778263744
Девять лямов рублей!!! Больше платить нет смысла слабый и нестабильный игрог!
swot1205
1778264044
на 6.5 сойдутся!
FFR
1778264102
Окуел Локо.
trener7
1778264151
Заберём даром!
Fju-2
1778264313
Самый главный скилл футболиста - это причёска. С нынешней Карпукаса и за 5млн сложно продать. А вот если снова станет как у Мавроди, то и 9млн мало.
bset
1778271088
Чую следом за Локо все остальные посыпятся. Но может оно и к лучшему - нашему футболу пора очиститься
Baggio1986
1778271412
Вообще непонятный игрок
