Только один игрок «Зенита» не получил «пятерку» от Бубнова за матч с «Динамо»

Александр Бубнов оценил игру футболистов «Зенита» в матче РПЛ с «Динамо» (3:1).

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам петербургского клуба за встречу 22-го тура с московским «Динамо».

Бубнов сообщил, что «Зенит» выполнил 788 технико-тактических действий при 17% брака. Он поставил команде оценку «пять».

Все игроки «Зенита» получили «пятерки», кроме Игоря Дивеева, защитника «Зенита». Эксперт оценил его игру на «тройку» и отметил, что Дивеев выполнил 67 технико-тактических действий при 27% брака.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает 2-е место в РПЛ.

«Динамо» имеет 30 очков и идет 9-м.

РПЛ сейчас на международной паузе.

Скриншот ютуб-канала «Коммент.Шоу»