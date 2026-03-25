Только один игрок «Зенита» не получил «пятерку» от Бубнова за матч с «Динамо»

Александр Бубнов оценил игру футболистов «Зенита» в матче РПЛ с «Динамо» (3:1).
Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам петербургского клуба за встречу 22-го тура с московским «Динамо».
Бубнов сообщил, что «Зенит» выполнил 788 технико-тактических действий при 17% брака. Он поставил команде оценку «пять».
Все игроки «Зенита» получили «пятерки», кроме Игоря Дивеева, защитника «Зенита». Эксперт оценил его игру на «тройку» и отметил, что Дивеев выполнил 67 технико-тактических действий при 27% брака.
- После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает 2-е место в РПЛ.
- «Динамо» имеет 30 очков и идет 9-м.
- РПЛ сейчас на международной паузе.
