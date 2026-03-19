Гвардиола сообщил, через сколько лет закончит карьеру

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», ответил на вопрос о своем будущем в клубе после вылета из Лиги чемпионов. Его слова привел твиттер Фабрицио Романо.
– Вы сказали на пресс-конференции: «Мы вернемся». Означает ли это, что вы остаетесь в «Манчестер Сити»?
– Когда я уйду на пенсию через десять лет, я все равно скажу «Мы вернемся», потому что я часть этого. Как было в «Барселоне» или «Баварии». Когда я был там, я был частью клуба.
Я очень привязан к «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити» проиграл «Реалу Мадрид» (1:2) в ответном матче 1/8 финала, а по сумме двух встреч завершил выступление в турнире.
- Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.
- При нем команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, четыре раза взяла Кубок английской лиги, трижды победила в Суперкубке Англии, дважды выиграла Кубок Англии, а также по разу взяла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
