Гвардиола сообщил, через сколько лет закончит карьеру

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», ответил на вопрос о своем будущем в клубе после вылета из Лиги чемпионов. Его слова привел твиттер Фабрицио Романо.

– Вы сказали на пресс-конференции: «Мы вернемся». Означает ли это, что вы остаетесь в «Манчестер Сити»?

– Когда я уйду на пенсию через десять лет, я все равно скажу «Мы вернемся», потому что я часть этого. Как было в «Барселоне» или «Баварии». Когда я был там, я был частью клуба.

Я очень привязан к «Манчестер Сити».