Предложена реформа по усовершенствованию ВАР

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что процедуру ВАР можно усовершенствовать.

«Не отменил бы, а исправил бы очень большие паузы, связанные с ВАР. Судьи у нас становятся основными действующими лицами, я считаю, что это перебор.

Как это сделать? Дать судьям определенное количество времени, чтобы не было очень больших пауз. От этого страдает футбол и зрелищность», – сказал Гладилин.