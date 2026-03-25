Предложена реформа по усовершенствованию ВАР

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что процедуру ВАР можно усовершенствовать.
«Не отменил бы, а исправил бы очень большие паузы, связанные с ВАР. Судьи у нас становятся основными действующими лицами, я считаю, что это перебор.
Как это сделать? Дать судьям определенное количество времени, чтобы не было очень больших пауз. От этого страдает футбол и зрелищность», – сказал Гладилин.
- Система ВАР заработала в чемпионате России в полном объеме в 2019 году. Судьи проходили переобучение.
- Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар». Команда, защищающая титул, опережает «Зенит» на одно очко.
- РПЛ ушла на международную паузу. Чемпионат возобновится 4 апреля.
