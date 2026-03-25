Предложена реформа по усовершенствованию ВАР

25 марта, 09:25
17

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что процедуру ВАР можно усовершенствовать.

«Не отменил бы, а исправил бы очень большие паузы, связанные с ВАР. Судьи у нас становятся основными действующими лицами, я считаю, что это перебор.

Как это сделать? Дать судьям определенное количество времени, чтобы не было очень больших пауз. От этого страдает футбол и зрелищность», – сказал Гладилин.

  • Система ВАР заработала в чемпионате России в полном объеме в 2019 году. Судьи проходили переобучение.
  • Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар». Команда, защищающая титул, опережает «Зенит» на одно очко.
  • РПЛ ушла на международную паузу. Чемпионат возобновится 4 апреля.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1774421831
Всё это ерунда,и ничего не изменится. Нужны жёсткие меры. Полиграф,анулирование результата и переигровка.Судей за предвзятое судейство отстранять навсегда,а не временно.
Ответить
Foxitkuban
1774422091
А потом все будут ныть, что ошибка была допущена из-за недостатка времени.
Ответить
optivist sidorov
1774422619
Я щас напишу ошень корректно. Проблемы с судейством и особенно с ВАРом это искусственные , т е рукотворные проблемы. Просто не может Допустить гавнопром такого позора, чтобы Зенит второй раз не стал чемпионом. Тогда боссы гавнопрома зададут вопрос, а зачем мы тратим миллионы(сотни млн) долларов на закупку бразильцев? Чтобы Зенит потом не мог стать чемпионом? Семака они не хотят увольнять по каким то причинам. Вот отсюда и все проблемы якобы с ВАРом. Это всё инсцинированные проблемы. Гавнопром дал указ Всем кровь из носа , но Зенит сделать чемпионом.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774422717
РФСПРФ ГРФ очевидно, что ФИФА не соотвествует прогрессу игры, монополия должна рухнуть , это частная фирма Джанни, дилетанта в футболе, который продаёт еврофутбол шейхам оптом и в розницу; скоро появится конкурент ФИФА, монополия рухнет, может уже к следующему Мундиалю ⚽️
Ответить
R_a_i_n
1774423295
ВАР штука хорошая, теперь нужно допилить это дело. А вообще в футболе назрели кардинальные изменения. Например чистое время ввести. Сразу отвалится куча моментов, которые бесят.
Ответить
Cleaner
1774423889
ПРЕДЛОЖИТЬ реформу может только ФИФА. А Гладилин может только ПОРЕПАТЬСЯ на эту тему! ПС: Журналюшки дешевые у Бомбардира заголовки сочиняют. Школота...(((
Ответить
NewLife
1774424857
Видео Ассистент Рефери (ВАР) у нас превратился из помощника в командира над судьей, чтобы влиять на результат игры в нужную чесоточным сторону)
Ответить
САДЫЧОК
1774426317
Футбол страдает от типов на VAR, которые ангажи́рованные кем то. Они дают судье ракурс просмотра тот , который им выгоден и не показывают момент со всех ракурсов!И чертят линии , как хотят.Это преследуемое законом РФ действие!
Ответить
anatoylew
1774428030
Интерес
1774428796
Выкинуть на помойку , забыть и вернуть правила 20-летней давности.
Ответить
