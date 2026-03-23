Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца

Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца

23 марта, 19:59
1

У главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора умер отец.

По информации аккаунта лондонского клуба в социальной сети X, умер Марио Тудор.

Сообщается, что тренер Тудор узнал о смерти отца после поражения «Тоттенхэма» от «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Главный тренер не пришел на послематчевую пресс-конференцию по семейным причинам, вместо него на вопросы журналистов отвечал помощник Бруно Сальтор.

«Тоттенхэм» в соцсетях выразил соболезнования Тудору и поддержал его семью.

  • После 31 тура «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ.
  • Тудор принял команду по ходу сезона.
  • Его вскоре могут уволить в связи с неудовлетворительными результатами.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Хорватия. Футбольная лига Тоттенхэм Тудор Игор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774287980
Соболезную(
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 