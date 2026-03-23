Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца

У главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора умер отец.
По информации аккаунта лондонского клуба в социальной сети X, умер Марио Тудор.
Сообщается, что тренер Тудор узнал о смерти отца после поражения «Тоттенхэма» от «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Главный тренер не пришел на послематчевую пресс-конференцию по семейным причинам, вместо него на вопросы журналистов отвечал помощник Бруно Сальтор.
«Тоттенхэм» в соцсетях выразил соболезнования Тудору и поддержал его семью.
- После 31 тура «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ.
- Тудор принял команду по ходу сезона.
- Его вскоре могут уволить в связи с неудовлетворительными результатами.
Источник: «Бомбардир»