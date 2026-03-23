Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца

У главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора умер отец.

По информации аккаунта лондонского клуба в социальной сети X, умер Марио Тудор.

Сообщается, что тренер Тудор узнал о смерти отца после поражения «Тоттенхэма» от «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Главный тренер не пришел на послематчевую пресс-конференцию по семейным причинам, вместо него на вопросы журналистов отвечал помощник Бруно Сальтор.

«Тоттенхэм» в соцсетях выразил соболезнования Тудору и поддержал его семью.