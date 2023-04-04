Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Англия
Команды
Челси
Бруно Сальтор
Главные новости
11:58
Малком намекнул на летний уход из «Зенита»
11:17
«Для кликов спросит, кто с кем спит и в каких позах»: Генич назвал коллегу по «Матч ТВ» провокатором и хайпожором
2
10:53
«Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»
3
10:46
«Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России
9
10:00
«ПСЖ» должен продать Неймара, чтобы сдержать обещание перед Мбаппе
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
12:17
Видео
«Я обосрался»: Линекер рассказал, как случайно испражнился во время матча ЧМ-1990
12:04
Игрок «Акрона» Понсе: «Повышенные премиальные были для нас экстрамотивацией»
11:34
Мостовой: «Все, кто сомневались в Дзюбе, притихли и молчат»
11:26
Гончаренко побеждал «Спартак» с пятью командами
11:06
Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья
2
10:29
«Реал» хочет быть обвинителем «Барселоны» по делу Негрейры: мадридцы считают себя потерпевшими
10:17
Мексиканский судья, ударивший игрока в пах, получил наказание
09:49
Видео
Игрок «Акрона» поделился с журналистами пиццей после матча с «Динамо»
09:41
Видео
«Крылья» собьют, «Акрон» добьет»: губернатор Самарской области – о Кубке России
09:30
Евсеев назвал цели на тренерскую карьеру
09:24
Юран гарантировал, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ
1
09:19
Только у одного игрока сезона топ-10 лиг Европы больше 80 успешных обводок
09:10
Видео
Странное поведение Мбаппе на тренировке: агрессивно выбивал мяч из-под ног Месси
6
08:52
Радимов дал совет «Динамо», кем заменить Йокановича
2
08:47
Видео
Быстров и Радимов поспорили на отжимания, кто пройдет в ЛЧ дальше – «Наполи» или «Милан»
08:41
Оффтоп
«Вашингтон» Овечкина впервые за девять лет не вышел в плей-офф НХЛ: россиянин не побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
2
08:35
Видео
Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»
8
08:24
«Ничего страшного»: Чернов – о поражении «Спартака» от «Урала»
9
08:17
Пойет видит Мудрика в «Челси» преемником Азара
00:50
Официально
Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей
22
00:47
«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка, «Урал» прошел «Спартак», Юран возглавил «Пари НН» и другие новости
1
00:37
Фото
Митрович дисквалифицирован на восемь матчей: он толкнул арбитра в Кубке Англии
1
00:21
Фомин извинился перед болельщиками за вылет из Fonbet Кубка России и незабитый пенальти
2
00:09
Роналду сделал дубль в чемпионате Саудовской Аравии: у него 7 голов в 4 последних матчах
4 апреля
23:56
АПЛ. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (0:0), VAR отменил два гола лондонцев
1
23:55
Кубок Италии. «Интер» вырвал ничью у «Ювентуса» (1:1) на 95-й минуте благодаря голу с пенальти
23:40
Кубок Германии. «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2), пропустив на последней минуте
3
23:30
Видео
«И снова седая ночь»: победная песня игроков «Акрона» после матча с «Динамо»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Бруно Сальтор
Тренер
Имя
Бруно
Фамилия
Сальтор
Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 октября 1980
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Матч
Турнир
04.04.2023
Челси
0 : 0
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Челси
1
0
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.04.2023
Челси
0 : 0
Ливерпуль
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение