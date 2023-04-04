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    Бруно Сальтор

    Тренер
    Имя Бруно
    Фамилия Сальтор
    Команда Челси
    Гражданство Испания
    Дата рождения 1 октября 1980
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    04.04.2023 Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Челси 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2023 Челси 0 : 0 Ливерпуль
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