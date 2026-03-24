В «Челси» определились с будущим тренера Росеньора

Стало известно, когда «Челси» может уволить главного тренера Лайама Росеньора.
По информации The Telegraph, 41-летнему специалисту дадут поработать как минимум до конца сезона-2026/27.
Его будущее не зависит от того, выйдет ли команда в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
- Росеньор возглавил «Челси» 6 января.
- Он сменил уволенного Энцо Мареску, заключив контракт до 2032 года.
- Ранее тренер работал в «Страсбуре».
- «Челси» идет на шестом месте в таблице АПЛ с 48 очками в 31 туре.
- От зоны ЛЧ лондонцы отстают на 6 баллов, от лидирующего «Арсенала» – на 22.
Источник: The Telegraph