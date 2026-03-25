Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал ценный подарок родному муниципалитету Тиме.

25-летний футболист и его отец выкупили за 1,3 миллиона норвежских крон (130 тысяч долларов) редкое издание королевских саг, вышедшее в 1594 году.

Это самая дорогая книга Норвегии. Автором оригинала считается скальд и прозаик Снорри Стурлусон, живший в 13-м веке.

25-летний футболист подарил книгу с условием, что она будет доступна для всех желающих в местной библиотеке.

«Никогда особо не любил читать, но хочу, чтобы книга всегда была в открытом доступе, чтобы вы могли прочитать о тех, кто родом из моего района, из Брайна и Эйерена.

Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна немногим. Я видел, как книги дают гораздо большему числу людей возможность мечтать и воплощать свои мечты», – сказал Холанд.