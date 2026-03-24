Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор точно не останется в клубе на постоянной основе по завершении сезона.

Фавориты «шпор», которые расссматриваются на этот пост – Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший «Марсель», и тренер сборной США Маурисио Почеттино, уже работавший в «Тоттенхэме». Лондонцы хотят назначить специалиста с опытом работы в еврокубках.

При этом Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма», если команда не вылетит из АПЛ.

Также клуб рассматривает Себастьяна Келя на должность спортивного директора. Недавно он ушел с аналогичного поста в дортмундской «Боруссии».