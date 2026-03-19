«Реал» и «МЮ» поборются на 80-миллионного полузащитника

Вчера, 19:39

«Манчестер Юнайтед» ведет продвинутые переговоры о трансфере капитана «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса, но интерес «Реала» может осложнить сделку.

«МЮ» обсуждает переход 28-летнего бразильского полузащитника примерно за 80 млн евро. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что «Ньюкасл» может рассмотреть уход игрока после крупного вылета команды из Лиги чемпионов от «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Гимарайнса как замену Каземиро, который уже объявил об уходе из клуба. Каземиро рекомендовал Гимарайнса руководству как преемника, отметив его опыт и лидерские качества.

«Реал Мадрид» вновь проявил интерес к Гимарайнсу и начал изучать возможность трансфера. Мадридцы следят за ситуацией на фоне скорого ухода Эдуардо Камавинга и поиска усиления в полузащиту на следующий сезон.

  • «Реал» проявлял интерес к Гимараэсу еще в период, когда команду тренировал Карло Анчелотти.
  • Тогда итальянец рекомендовал игрока как вариант на замену Луке Модричу и Тони Кроосу, а сам футболист, как утверждается, был близок к переходу летом 2022 года, но «Ньюкасл» подписал его у «Лиона» за сумму около 50 млн евро в январе 2022-го.
  • Гимарайнс вызывается в сборную Бразилии.

Источник: Reuters
