Топ-клубу АПЛ предложили Агкацева

22 марта, 11:08
8

Издание «МЯЧ RU» порекомендовало «Челси» присмотреться к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.

«Агкацев – в «Челси». Новый топ-вратарь для мирового футбола?

А почему бы и нет? Стас игрой за «Краснодар» показывает, что он не хуже Сафонова. А «Челси» нужен голкипер выше классом, особенно это бросается в глаза после матчей с «ПСЖ» (2:8) и вчерашней игры с «Эвертоном», когда Санчес чудил на ровном месте.

Йоргенсен и Санчес – не уровень лондонцев. Оба вратаря – полная катастрофа, так еще и центр защиты «Челси» далеко не идеален и частенько привозит. Нужен тот, кто придаст уверенности и будет надежным, Стас точно под эту задачу подходит лучше нынешних голкиперов лондонского клуба.

Агкацев – убийца пенальти: 11 из 24 отбитых за всю карьеру. Для Боули условные 15-20 млн евро за россиянина – не деньги. Стас как раз попадает под стратегию «Берем молодых на перспективу». Поэтому точно стоит присмотреться.

Но есть и еще один плюс Стаса – его игра ногами. Его даже стали называть «полевым футболистом, который умеет защищать ворота». В АПЛ это суперполезный навык», – написали аналитики.

  • 24-летний Агкацев провел 11-й матч на ноль за «Краснодар» в этом сезоне.
  • Воспитанник клуба стоит 10 миллионов евро.
  • «Челси» в АПЛ борется за попадание в Лигу чемпионов.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Краснодар Челси Агкацев Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hector вернулся
1774167582
Интересно в Англии, та и вообще в Челси подозревают о наличии такого издания мяч. Ру?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1774168107
Уверен, что Стас давно уже "на карандаше" и скоро уедет.
Ответить
Император 1
1774168357
Да кому он нужен
Ответить
ZAITZEFF2011
1774171562
Кто эти люди и кто это написал от их имени?
Ответить
Fibercore
1774173151
Думаю, летом, велики шансы уехать. Особенно, если возьмём Кубок или Чемп,а то и дубль сразу.
Ответить
Коста008
1774179891
Сделки, которые производят клубы АПЛ в рамках трансферов проводят через банковскую структуру Barclays. А наши клубы у них под санкциями, поэтому прямая сделка невозможна. Только транзитом через другой чемпионат (клуб) или через Чемпионшип, сделки по которому банк Barclays не контролирует (поэтому была возможна сделка Саутгемптона по Сперцяну летом). Поэтому каким бы талантливым Стас не был, его в Челси не возьмут, будут выискать очередной лот в Европе
Ответить
Все новости
