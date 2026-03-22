Издание «МЯЧ RU» порекомендовало «Челси» присмотреться к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.

«Агкацев – в «Челси». Новый топ-вратарь для мирового футбола?

А почему бы и нет? Стас игрой за «Краснодар» показывает, что он не хуже Сафонова. А «Челси» нужен голкипер выше классом, особенно это бросается в глаза после матчей с «ПСЖ» (2:8) и вчерашней игры с «Эвертоном», когда Санчес чудил на ровном месте.

Йоргенсен и Санчес – не уровень лондонцев. Оба вратаря – полная катастрофа, так еще и центр защиты «Челси» далеко не идеален и частенько привозит. Нужен тот, кто придаст уверенности и будет надежным, Стас точно под эту задачу подходит лучше нынешних голкиперов лондонского клуба.

Агкацев – убийца пенальти: 11 из 24 отбитых за всю карьеру. Для Боули условные 15-20 млн евро за россиянина – не деньги. Стас как раз попадает под стратегию «Берем молодых на перспективу». Поэтому точно стоит присмотреться.

Но есть и еще один плюс Стаса – его игра ногами. Его даже стали называть «полевым футболистом, который умеет защищать ворота». В АПЛ это суперполезный навык», – написали аналитики.