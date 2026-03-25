Агент Салаха ответил на вопрос о следующем клубе вингера «Ливерпуля»

Рами Аббас, агент флангового нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, дал комментарий по будущему игрока.
Во вторник египетский футболист объявил об уходе из нынешнего клуба по окончании сезона-2025/26.
«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает», – заявил агент.
- Вингер выиграл с мерсисайдцами 9 трофеев.
- 33-летний Салах проводит девятый сезон в «Ливерпуле».
- Его статистика: 435 матчей, 255 голов, 122 ассиста.
- Салаха отпустят бесплатно, несмотря на контракт до 2027 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо