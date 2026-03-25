Агент Салаха ответил на вопрос о следующем клубе вингера «Ливерпуля»

Рами Аббас, агент флангового нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, дал комментарий по будущему игрока.

Во вторник египетский футболист объявил об уходе из нынешнего клуба по окончании сезона-2025/26.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает», – заявил агент.