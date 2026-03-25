«Ливерпуль» выберет замену для Салаха среди пяти вингеров

«Ливерпуль» готовится к летнему уходу флангового нападающего Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что на замену египетскому вингеру клуб рассматривает Яна Диоманде («РБ Лейпциг»), Энтони Гордона («Ньюкасл») и Майкла Олисе («Бавария»).

Журналист Фабрис Хокинс сообщил о добавлении в шорт-лист мерсисайдцев еще двух фамилий – Франсишку Консейсау («Ювентус») и Брэдли Барколя («ПСЖ»).

В планах «Ливерпуля» усилить эту позицию сразу двумя футболистами.