Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не видит препятствий для трансфера в «Реал», несмотря на свое прошлое в мадридском «Атлетико».
Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.
«То, что я выступал за «Атлетико», не мешает мне играть за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Нельзя отказываться от лучших клубов мира», – сказал Родри.
- Рыночная стоимость игрока – 65 миллионов евро.
- Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2027 года.
- В этом сезоне Родри забил 2 гола в 28 матчах.
- Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.
Источник: Marca