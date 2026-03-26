Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не видит препятствий для трансфера в «Реал», несмотря на свое прошлое в мадридском «Атлетико».

Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.

«То, что я выступал за «Атлетико», не мешает мне играть за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Нельзя отказываться от лучших клубов мира», – сказал Родри.