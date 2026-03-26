  • Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»

Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»

26 марта, 14:14
1

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не видит препятствий для трансфера в «Реал», несмотря на свое прошлое в мадридском «Атлетико».

Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.

«То, что я выступал за «Атлетико», не мешает мне играть за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Нельзя отказываться от лучших клубов мира», – сказал Родри.

  • Рыночная стоимость игрока – 65 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • В этом сезоне Родри забил 2 гола в 28 матчах.
  • Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal 2
Родри из «Манчестер Сити» пугает соседей своим БПЛА
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt
Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Атлетико Родри
Glebaj
1774524566
Зачем он нужен — не понятно, особенно после тех высказываний и сомнительного ЗМ
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Стало известно, перейдет ли главный тренер «ПСЖ» в «МЮ»
Вчера, 13:12
Мостовой ответил, нужно ли Хвиче переходить из «ПСЖ» в «Арсенал»
26 марта
1
Семин отреагировал на интерес «Арсенала» к Хвиче
26 марта
2
Салах интересен только одному саудовскому клубу
26 марта
1
Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»
26 марта
1
Топ-клуб АПЛ заинтересован в трансфере Хвичи
26 марта
3
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
«Ливерпуль» выберет замену для Салаха среди пяти вингеров
25 марта
2
Хаби Алонсо выдвинул два условия для назначения в «Ливерпуль»
25 марта
Агент Салаха ответил на вопрос о следующем клубе вингера «Ливерпуля»
25 марта
Легенда «Арсенала» может возглавить «Челси»
25 марта
3
У «Ливерпуля» есть три кандидата на замену Салаху
25 марта
1
ФотоХоланд купил самую дорогую норвежскую книгу
25 марта
14
Раскрыты условия ухода Салаха из «Ливерпуля»
24 марта
Заявление «Ливерпуля» об уходе Салаха
24 марта
1
⚡️ Салах объявил об уходе из «Ливерпуля»
24 марта
11
В «Челси» определились с будущим тренера Росеньора
24 марта
1
Самый дорогой футболист в истории «Челси» мечтает перейти в «Реал»
24 марта
«Тоттенхэм» уволит тренера, назначенного 38 дней назад
24 марта
5
Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»
24 марта
«Тоттенхэм» выбирает нового тренера среди трех кандидатов
24 марта
Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца
23 марта
1
Топ-клубу АПЛ предложили Агкацева
22 марта
8
Два клуба АПЛ поборются за полузащитника «Реала»
22 марта
АПЛ. «Эвертон» нанес «Челси» 4-е поражение подряд (3:0), Бету поучаствовал во всех голах
21 марта
«Манчестер Юнайтед» планирует купить 57-миллионного экс-игрока «Челси»
21 марта
Слот прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона»
21 марта
АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)
21 марта
1
