АПЛ. «Арсенал» обыграл «Эвертон», «Челси» уступил «Ньюкаслу»

Завершились еще два матча 30-го тура чемпионата Англии.

«Челси» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» – 0:1. Единственный гол забил Энтони Гордон на 18-й минуте.

«Арсенал» на своем поле вырвал победу над «Эвертоном», отличившись на 89-й и 97-й минутах.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» остался на пятом месте. Отставание от топ-4 составляет три балла.

«Арсенал» лидирует с 10-очковым отрывом от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе.