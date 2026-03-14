АПЛ. «Арсенал» обыграл «Эвертон», «Челси» уступил «Ньюкаслу»

Завершились еще два матча 30-го тура чемпионата Англии.
«Челси» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» – 0:1. Единственный гол забил Энтони Гордон на 18-й минуте.
«Арсенал» на своем поле вырвал победу над «Эвертоном», отличившись на 89-й и 97-й минутах.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» остался на пятом месте. Отставание от топ-4 составляет три балла.
«Арсенал» лидирует с 10-очковым отрывом от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе.
Англия. Премьер-лига. 30 тур
Челси - Ньюкасл - 0:1 (0:1)
Арсенал - Эвертон - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - В. Дьекереш, 89; 2:0 - М. Доумэн, 90+7.
Источник: «Бомбардир»