«Зенит» сыграет против «Крыльев Советов» в особой форме

Петербургский «Зенит» выйдет на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» в специальной форме.
«Фамилии и номера игроков будут написаны шрифтом, разработанным художницей с аутизмом Софьей Синовой из Санкт‑Петербурга.
Акция приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля.
Кроме того, перед игрой на «Газпром Арене» откроется тематическая площадка «Мне есть что сказать», – написал источник.
- Встреча начнется в 15:15 мск.
- В случае победы «Зенит» возглавит турнирную таблицу.
- «Крылья Советов» перед матчем сменили главного тренера. Теперь команду возглавляет Сергей Булатов. Его команда идет в зоне переходных матчей.
Источник: «Матч ТВ»