«Зенит» сыграет против «Крыльев Советов» в особой форме

Петербургский «Зенит» выйдет на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» в специальной форме.

«Фамилии и номера игроков будут написаны шрифтом, разработанным художницей с аутизмом Софьей Синовой из Санкт‑Петербурга.

Акция приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля.

Кроме того, перед игрой на «Газпром Арене» откроется тематическая площадка «Мне есть что сказать», – написал источник.