Агент описал Сафонова тремя словами

Португальский агент Паулу Барбоза оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Ваши слова: «Сафонов показал: у Яшина есть достойный преемник». Что позволяет давать Матвею такие оценки?
– Сафонов действительно очень крутой вратарь! Я с самого начала это говорил. И был уверен: Матвей должен бороться за место первого вратаря «ПСЖ». Несмотря на все трудности, он стал основным, и все этот его статус единогласно признают. Матвей – отличный профессионал и пример для всех.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с английским «Ливерпулем».
Источник: Sport24