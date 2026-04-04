Известный комментатор покинул «Матч ТВ»

«Матч ТВ» лишился комментатора. Холдинг покинул Владислав Гурджи, который не только комментировал, но и делал сюжеты для программы «Все на Матч».

Гурджи в основном комментировал Первую лигу.

Теперь Владислав будет работать на «Чемпионате».

«Матч ТВ» основан в 2015 году.

«Я покинул «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Изначально не хотел делать на это акцент, но в процессе общения понял, что пост назрел.

Мое время на федеральном спортивном подошло к концу. Всего получилось 5,5 годков. Я многое попробовал. Что-то удалось, что-то нет. Время я потратил относительно эффективно. Какое время – такая и эффективность.

Благодарен людям. Андрею Петрову – шефу Все на матч. Именно он был первым человеком, с кем я пообщался. Диме и Тане Заниным – именно Таня снабдила контактом Андрея. Ане Типикиной за помощь в трудной ситуации. Валере Соломатину за веру и совет. Алле Кошелевой за уважение моего времени. Антону Сакерину за то, что он есть. Саше Чеглакову за просвещение в зимних видах спорта. Дену Хохлову за то, что ему не все равно. Саше Макарову за чистый звук. Вите Рукосуеву за фразу: «Это настолько плохо, что хорошо» и за эксперименты. Паше Хиневу за музыку. Саше Воищеву за дискуссию.

Отдельно – Олегу Полунину. Мы не сходимся во взглядах на многие вещи, но я глубоко уважаю Олега как руководителя и товарища.

Отдельно благодарен Максиму Демкову. Он дал мне такой шанс, который обычно достается раз в жизни. Спасибо Андрею Каспаряну и всему творческому коллективу Матч Премьер. Он крут тем, что по-настоящему творческий.

Не теряйте. Спасибо за то, что были со мной на каналах холдинга «Матч!» – написал Гурджи.