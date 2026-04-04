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Известный комментатор покинул «Матч ТВ»

4 апреля, 00:23
11

«Матч ТВ» лишился комментатора. Холдинг покинул Владислав Гурджи, который не только комментировал, но и делал сюжеты для программы «Все на Матч».

  • Гурджи в основном комментировал Первую лигу.
  • Теперь Владислав будет работать на «Чемпионате».
  • «Матч ТВ» основан в 2015 году.

«Я покинул «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Изначально не хотел делать на это акцент, но в процессе общения понял, что пост назрел.

Мое время на федеральном спортивном подошло к концу. Всего получилось 5,5 годков. Я многое попробовал. Что-то удалось, что-то нет. Время я потратил относительно эффективно. Какое время – такая и эффективность.

Благодарен людям. Андрею Петрову – шефу Все на матч. Именно он был первым человеком, с кем я пообщался. Диме и Тане Заниным – именно Таня снабдила контактом Андрея. Ане Типикиной за помощь в трудной ситуации. Валере Соломатину за веру и совет. Алле Кошелевой за уважение моего времени. Антону Сакерину за то, что он есть. Саше Чеглакову за просвещение в зимних видах спорта. Дену Хохлову за то, что ему не все равно. Саше Макарову за чистый звук. Вите Рукосуеву за фразу: «Это настолько плохо, что хорошо» и за эксперименты. Паше Хиневу за музыку. Саше Воищеву за дискуссию.

Отдельно – Олегу Полунину. Мы не сходимся во взглядах на многие вещи, но я глубоко уважаю Олега как руководителя и товарища.

Отдельно благодарен Максиму Демкову. Он дал мне такой шанс, который обычно достается раз в жизни. Спасибо Андрею Каспаряну и всему творческому коллективу Матч Премьер. Он крут тем, что по-настоящему творческий.

Не теряйте. Спасибо за то, что были со мной на каналах холдинга «Матч!» – написал Гурджи.

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Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи
Россия. PARI Первая лига
Комментарии (11)
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DMитрий
1775252443
Больше всех из выше сказанного наверное "оценил" Антон Сакерин! С ним по видимому он больше всех "закладывал" или наоборот.
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evgevg13
1775265552
ещё один смог вырваться из гадюшника
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Красногвардейчик
1775281314
Надоело хвалить Зенит на газпром-тв
Ответить
Император Бомжей
1775282313
Чердака еще бы выперли, и губастого, стало бы получше)))
Ответить
udav4691
1775283361
Здравствуй,Окко !!!
Ответить
FCSpartakM
1775283499
постепенно из газпромовской помойки бегут все, кроме пару привыкших к реалиям лизунам.
Ответить
anatolich72
1775289073
Жаль , что не Черданцев. Подстилка газпромовская
Ответить
Иван Петров 1986
1775902022
Нормальные люди уходят, а чердаки, журавли, хеничи присосались как пиявки - не сковырнешь. А потому что газпрому в лице милляра всю задницу облизали.
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