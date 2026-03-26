«Атлетико» готов дать Альваресу самую большую зарплату в команде, чтобы он не ушел в «Барселону»

«Атлетико» предложит нападающему Хулиану Альваресу новый контракт с улучшенными условиями.

26-летнего аргентинца готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Если он согласится продлить соглашение, то будет зарабатывать 9 миллионов евро в год + 1 миллион легкодостижимых бонусов.

«Атлетико» намерен увеличить зарплату Альваресу, чтобы он не ушел в «Барселону» или «Арсенал».

Сейчас оклад форварда составляет около 7 миллионов евро в год.