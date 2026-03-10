«Тоттенхэм» решил продать капитана команды

В «Тоттенхэме» планируют начать перестройку состава по окончании сезона-2025/26.
В частности, лондонский клуб готов продать капитана Кристиана Ромеро.
Деньги, вырученные от трансфера 27-летнего аргентинского центрального защитника, будут потрачены на покупку других игроков.
Ромеро хотел покинуть команду прошлым летом, но тогда его не отпустили.
- «Тоттенхэм» приобрел футболиста в августе 2022 года у «Аталанты» за 52 миллиона евро.
- Его статистика: 152 матча, 13 голов, 7 ассистов.
- Контракт Ромеро с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 млн евро.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико».
Источник: The Telegraph