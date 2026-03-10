«Тоттенхэм» решил продать капитана команды

В «Тоттенхэме» планируют начать перестройку состава по окончании сезона-2025/26.

В частности, лондонский клуб готов продать капитана Кристиана Ромеро.

Деньги, вырученные от трансфера 27-летнего аргентинского центрального защитника, будут потрачены на покупку других игроков.

Ромеро хотел покинуть команду прошлым летом, но тогда его не отпустили.