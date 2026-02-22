АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка

«Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ победил дома «Ньюкасл». Все голы забиты в первом тайме.
Дубль оформил Нико О’Райли.
«Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на два очка. «Ньюкасл» занимает десятую строчку.
У «Сити» восемь матчей подряд без поражений. У «Ньюкасла» прервалась серия из трех побед.
«Ньюкасл» в этом веке не побеждал на «Этихаде» в АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 27 тур
Манчестер Сити - Ньюкасл - 2:1 (3:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. О'Райли, 14; 2:0 - Н. О'Райли, 14; 2:1 - Л. Холл, 22; 3:1 - Н. О'Райли, 27.
Источник: «Бомбардир»