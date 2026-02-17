Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду

Стив Макларен рассказал, что предшествовало уходу Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Бывший помощник Эрика тен Хага подтвердил, что у нидерландского тренера был конфликт с нападающим.
«Они много спорили на тренировках. Тен Хаг выставлял свои требования, а самому Криштиану напоминал, что это его работа.
Эрик хотел, чтобы Роналду первым шел в прессинг. Говорил ему: «Если ты не можешь или не хочешь этого делать, ты не будешь играть».
Думаю, большинство тренеров смирились бы с этим. Но тен Хаг стоял на своем», – заявил Макларен.
- Тен Хаг и Роналду вместе работали в «МЮ» во второй половине 2022 года.
- Португалец ушел из «Юнайтед» в «Аль-Наср».
- Тренера уволили 28 октября 2024-го.
Источник: Goal