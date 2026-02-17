Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду

Стив Макларен рассказал, что предшествовало уходу Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Бывший помощник Эрика тен Хага подтвердил, что у нидерландского тренера был конфликт с нападающим.

«Они много спорили на тренировках. Тен Хаг выставлял свои требования, а самому Криштиану напоминал, что это его работа.

Эрик хотел, чтобы Роналду первым шел в прессинг. Говорил ему: «Если ты не можешь или не хочешь этого делать, ты не будешь играть».

Думаю, большинство тренеров смирились бы с этим. Но тен Хаг стоял на своем», – заявил Макларен.