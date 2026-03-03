Игрокам участника плей-офф Лиги чемпионов обрежут зарплату на 50% при вылете из АПЛ

Большей части футболистов «Тоттенхэма» в случае вылета клуба из АПЛ снизят зарплату примерно наполовину.

Такой пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления клуба в сентябре.

«Это предоставляет «Тоттенхэму» определенную защиту от катастрофического сценария понижения в классе», – говорится в сообщении источника.

После 28 туров «Тоттенхэм» занимают в АПЛ 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета.