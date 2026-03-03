Игрокам участника плей-офф Лиги чемпионов обрежут зарплату на 50% при вылете из АПЛ

Большей части футболистов «Тоттенхэма» в случае вылета клуба из АПЛ снизят зарплату примерно наполовину.
Такой пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления клуба в сентябре.
«Это предоставляет «Тоттенхэму» определенную защиту от катастрофического сценария понижения в классе», – говорится в сообщении источника.
После 28 туров «Тоттенхэм» занимают в АПЛ 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета.
- Последний раз лондонцы вылетали в Чемпионшип в 1977 году.
- В прошлом сезоне клуб занял 17-е место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.
- В этом сезоне «Тоттенхэм» добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Атлетико».
Источник: The Athletic