Опубликована сетка Лиги чемпионов до финала

По итогам сегодняшней жеребьевки Лиги чемпионов была сформирована сетка турнира от 1/8 финала до финала.
В соревновании остались 6 клубов из Англии, 3 – из Испании, 2 – из Германии, по 1 – из Италии, Франции, Португалии, Турции и Норвегии. Эта жеребьевка была последней в Лиге чемпионов в этом сезоне.
- Первые матчи 1/8 финала пройдут 10-11 марта, ответные – 17-18 марта.
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.
- Первые матчи 1/2 финала пройдут 28-29 апреля, ответные – 5-6 мая.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Источник: официальный сайт УЕФА