Опубликована сетка Лиги чемпионов до финала

По итогам сегодняшней жеребьевки Лиги чемпионов была сформирована сетка турнира от 1/8 финала до финала.

В соревновании остались 6 клубов из Англии, 3 – из Испании, 2 – из Германии, по 1 – из Италии, Франции, Португалии, Турции и Норвегии. Эта жеребьевка была последней в Лиге чемпионов в этом сезоне.