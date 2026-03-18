Во Франции восторг от игры Сафонова за «ПСЖ»

L’Equipe и RMC Sport высоко оценили игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Челси» (3:0).

Французская газета L’Equipe поставила российскому вратарю 8 баллов и написала, что «ПСЖ» рассчитывал на его игру, а Сафонов сделал несколько решающих сейвов.

RMC Sport тоже поставил Сафонову 8 баллов и отметил, что вратарь сделал много сейвов, а также отдал голевой пас на Хвичу Кварацхелию в первом тайме.