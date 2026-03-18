Гвардиола обошел Фергюсона по важному показателю в ЛЧ

Хосеп Гвардиола вышел на чистое второе место по числу матчей в Лиге чемпионов среди тренеров.

Вчерашняя игра «Манчестер Сити» – «Реал» (1:2) в 1/8 финала стала для него 191-й в главном еврокубке.

Гвардиола обогнал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, у которого 190 матчей в ЛЧ.

Опережает тренера «Сити» только Карло Анчелотти с 218 играми.