Реакция Мостового на свист болельщиков «Динамо» в адрес Карпина

Александр Мостовой высказался о том, что экс-тренера «Динамо» Валерия Карпина освистали во время матча столичной команды с «Крыльями Советов» (4:0).

– Болельщики освистали Карпина на стадионе «Динамо». Как вы относитесь к этому?

– Я возвращаюсь к тому, что сказал в первый день, когда его назначали. Это нельзя было делать! Сейчас уже бессмысленно говорить, что и как, очки уже не вернешь.

Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Нормальная реакция болельщиков, так всегда было и будет.

За свою футбольную и нефутбольную жизнь каких только людей я не видел и не слышал!