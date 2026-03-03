Реакция Мостового на свист болельщиков «Динамо» в адрес Карпина

Александр Мостовой высказался о том, что экс-тренера «Динамо» Валерия Карпина освистали во время матча столичной команды с «Крыльями Советов» (4:0).
– Болельщики освистали Карпина на стадионе «Динамо». Как вы относитесь к этому?
– Я возвращаюсь к тому, что сказал в первый день, когда его назначали. Это нельзя было делать! Сейчас уже бессмысленно говорить, что и как, очки уже не вернешь.
Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Нормальная реакция болельщиков, так всегда было и будет.
За свою футбольную и нефутбольную жизнь каких только людей я не видел и не слышал!
- 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «Матч ТВ»