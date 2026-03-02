Ловчев: «В «Спартаке» много неумных футболистов»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался после победы над «Сочи» в 19-м туре РПЛ.
- Красно-белые на выезде победили со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта встреча стала дебютной для тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в РПЛ.
«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много… слово «идиоты» здесь не подходит… неумных футболистов.
Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.
Источник: «Матч ТВ»