Ловчев: «В «Спартаке» много неумных футболистов»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался после победы над «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много… слово «идиоты» здесь не подходит… неумных футболистов.

Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.