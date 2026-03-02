Введите ваш ник на сайте
Ловчев: «В «Спартаке» много неумных футболистов»

2 марта, 19:19
14

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался после победы над «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много… слово «идиоты» здесь не подходит… неумных футболистов.

Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772469706
А про болельщиков молчит, знает, там клиника.
Ответить
САДЫЧОК
1772470854
Смешно! Сам то Ловчев, кто? В Пердив опустил Спартак, затеявший конфликт с главным тренером и лидером Команды
Ответить
aaaaahhhh
1772471791
его самого зовут на Газпром-Медиа, потому что этот дебил всякую хрень несет не отдавая себе отчета.
Ответить
_Sasha_
1772472345
Правильно говорит, Литвинов олень бесполезный, принес ненужный пеналь...
Ответить
Айболид
1772472848
Как дети малые , ей-Богу !
Ответить
subbotaspartak
1772474853
А среди "экспертов"?
Ответить
timon2401
1772475825
Этого …. «не хорошего игрока» надо от поля держать где Спартак играет километров в 400!!!! А лучше в 900!!! Надеюсь хоть Карседо поймет, что это за индивидуум((((
Ответить
oyabun
1772477761
Проблема Литвинова в том, что он просто не умеет по другому играть. В любой игре его главная техническая фишка, схватить соперника руками. Жаль, что новый тренер не успел разглядеть этого ещё в межсезонье.
Ответить
нБратишка
1772478851
их ещё больше среди бывших футболистов.
Ответить
zigbert
1772523338
Здесь соглашусь с Ловчевым. Особенно если бы к примеру счёт был 2:1. Таких нарушений в штрафной со стороны защитников очень много но они часто проходят мимо со стороны судейства. С другой стороны игроки атаки научились красиво падать при любом касании. Об этом надо помнить.
Ответить
