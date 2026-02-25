Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что во сне бьет людей.
«Знаешь, что ещe снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти.
Раз – и я поразился своей жестокости, как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришeл домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошeл сдаваться в тюрягу».
И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини, но я отвечал [на вопрос], что мне снится», – заявил Бубнов.
- Ловчев поссорился с Бубновым в 2012 году.
- Конфликт начался с эфира после матча отбора ЧМ-2014 между сборными России и Азербайджана (1:0).
- Бубнов критиковал российских футболистов, а Ловчев сказал, что его трясет от этого комментария.
- Позднее Александр и Евгений еще раз поругались из-за разногласий, касающихся работы в комитете РФС по борьбе с договорными матчами.
Источник: «Коммент.Шоу»