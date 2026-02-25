Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»

Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»

Сегодня, 18:33
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что во сне бьет людей.

«Знаешь, что ещe снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти.

Раз – и я поразился своей жестокости, как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришeл домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошeл сдаваться в тюрягу».

И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини, но я отвечал [на вопрос], что мне снится», – заявил Бубнов.

  • Ловчев поссорился с Бубновым в 2012 году.
  • Конфликт начался с эфира после матча отбора ЧМ-2014 между сборными России и Азербайджана (1:0).
  • Бубнов критиковал российских футболистов, а Ловчев сказал, что его трясет от этого комментария.
  • Позднее Александр и Евгений еще раз поругались из-за разногласий, касающихся работы в комитете РФС по борьбе с договорными матчами.

Еще по теме:
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил» 7
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Бубнов Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772033771
У всех мечта вас обоих побить есть
Ответить
волчарик
1772033852
Это уже полный трындец, сны стали рассказывать...... Жили были старик со старухой.....
Ответить
Цугундeр
1772033991
) Бить попугаев? Это к поносу... У Мостового было.
Ответить
волчарик
1772034084
Пускай теперь все оценивает в бубноснах.
Ответить
СильныйМозг
1772034716
А в реальной жизни, только углы, от стаха успевает метить.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772035326
В Спартаке его позвали в тренерскую, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков и говорят, что завтра договорняк...
Ответить
АлексМак
1772035586
срочно изолировать пора, в жильё без дверей
Ответить
САДЫЧОК
1772036768
Крутой чел Бубнов. Он с двояким умыслом говорит про негодяев.И только недалёкие его осуждают всякие ГубошлёпоЛовчеПонамаревоДзюбы!
Ответить
biber.ru
1772037259
Александр Викторович, от....и его ещё раз, только не убивай, вы оба дядьки весёлые и друг друга дополняете.
Ответить
FFR
1772039378
Это уже диагноз, причем серъёзный .
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА
23:30
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Все новости
Все новости
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
22:37
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
17:18
30
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
16:08
5
Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»
15:58
2
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»
15:46
7
Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру
15:35
2
Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко
15:23
5
Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола
14:53
3
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
14:46
2
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
14:20
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
13:56
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 