В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса

Сегодня, 18:40
1

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ход переговоров с Артемом Карпукасом о продлении контракта.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста истекает в 2027 году.

«Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся.

Спрос на Артема есть – при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне.

Например, три года назад Карпукас подписывал контракт – прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым. Сейчас Артем уже дорогой футболист», – сказал Ульянов.

  • Карпукас – воспитанник «Локо».
  • Его статистика за главную команду: 126 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
  • Сообщалось, что опорный полузащитник интересен «Зениту» и «Краснодару».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Карпукас Артем
zigbert
1772046164
Для Локомотива это важный игрок. Конечно надо продлевать контракт.
