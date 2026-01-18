«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»

«Зенит» рассмотрит покупку полузащитника Артема Карпукаса у «Локомотива».

Футболист нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. «Зенит» рассматривает вариант с приобретением Карпукаса в преддверии введения нового лимита на легионеров (11 в заявке + 6 на поле).

Сине-бело-голубым придется бороться за хавбека с «Краснодаром», который также следит за игроком. Однако официальных переговоров по нему клубы пока не ведут.

«Я обратился по этой теме к агенту игрока – Клюеву, но он оставил мой запрос без комментариев», – написал журналист Иван Карпов.