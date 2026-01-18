«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»

«Зенит» рассмотрит покупку полузащитника Артема Карпукаса у «Локомотива».
Футболист нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. «Зенит» рассматривает вариант с приобретением Карпукаса в преддверии введения нового лимита на легионеров (11 в заявке + 6 на поле).
Сине-бело-голубым придется бороться за хавбека с «Краснодаром», который также следит за игроком. Однако официальных переговоров по нему клубы пока не ведут.
«Я обратился по этой теме к агенту игрока – Клюеву, но он оставил мой запрос без комментариев», – написал журналист Иван Карпов.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел 21 матч за «Локомотив», сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- Срок контракта Карпукаса с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.