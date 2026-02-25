«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА

«Уфа» отреагировала на ситуацию с задержанием футболиста Ильи Агапова.
«Клуб в курсе инцидента, произошедшего с участием Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.
На данный момент клуб уже ведeт внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», – говорится в официальном заявлении «Уфы».
- Сообщалось, что Агапов пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.
- Футболиста задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.
- Сам защитник отрицает дебош.
- Его 10 февраля арендовали у ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Уфы»