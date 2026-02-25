Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА

«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА

Сегодня, 20:23
1

«Уфа» отреагировала на ситуацию с задержанием футболиста Ильи Агапова.

«Клуб в курсе инцидента, произошедшего с участием Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведeт внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», – говорится в официальном заявлении «Уфы».

  • Сообщалось, что Агапов пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.
  • Футболиста задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.
  • Сам защитник отрицает дебош.
  • Его 10 февраля арендовали у ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «Уфы»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Агапов Илья
DMитрий
1772048798
Ну захотелось парню под этим делом помузыцировать. Душа попросила флейте вдуть или может в рояль нас..ть. Короче, чудно время провели!
