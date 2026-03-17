Фанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым

Болельщики «Торпедо» продолжают издеваться над главным тренером команды Олегом Кононовым.

Во время матча 24-го тура PARI Первой лиги против «Нефтехимика» (3:0) фанаты столичной команды скандировали «Выйди замуж, Кононов Олег».

Ранее они поздравляли тренера с Международным женским днем.