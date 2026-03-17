Фанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым

Болельщики «Торпедо» продолжают издеваться над главным тренером команды Олегом Кононовым.
Во время матча 24-го тура PARI Первой лиги против «Нефтехимика» (3:0) фанаты столичной команды скандировали «Выйди замуж, Кононов Олег».
Ранее они поздравляли тренера с Международным женским днем.
- Кононов вернулся в «Торпедо» в октябре 2025 года.
- Московский клуб назначил его спустя ровно два месяца после увольнения.
- Торпедовцы занимают 15-е место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков.
- Они должны были проводить сезон-2025/26 в РПЛ, но их понизили в классе за попытку подкупа судей.
