Экс-тренер «Спартака» сказал, остается ли команда в числе топ-клубов России

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил статус «Спартака» в российском футболе.

«Спартак» всегда будет топ-клубом. Независимо от того, на каком месте клуб находится. И я верю, что «Спартак» всегда будет бороться за самые высокие, призовые места в чемпионате.

Раньше «Спартак» добивался больших результатов. У многих же клуб ассоциируется не только с победами в чемпионате, но и играми в еврокубках. Со «Спартаком» связан стиль игры. Это очень важно. Спартаковский стиль, дух. Я на этом спартаковском стиле вырос, будучи игроком. А потом уже как тренер», – сказал Кононов.