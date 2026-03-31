  • Экс-тренер «Спартака» сказал, остается ли команда в числе топ-клубов России

Экс-тренер «Спартака» сказал, остается ли команда в числе топ-клубов России

31 марта, 14:21
8

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил статус «Спартака» в российском футболе.

«Спартак» всегда будет топ-клубом. Независимо от того, на каком месте клуб находится. И я верю, что «Спартак» всегда будет бороться за самые высокие, призовые места в чемпионате.

Раньше «Спартак» добивался больших результатов. У многих же клуб ассоциируется не только с победами в чемпионате, но и играми в еврокубках. Со «Спартаком» связан стиль игры. Это очень важно. Спартаковский стиль, дух. Я на этом спартаковском стиле вырос, будучи игроком. А потом уже как тренер», – сказал Кононов.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
  • За последние 22 года клуб выиграл три трофея – он по разу победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.

Еще по теме:
«Зенит» и «Спартак» заплатят более полумиллиона рублей за поведение болельщиков
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат» 6
«Црвена Звезда» рассмотрит вариант покупки Маркиньоса 5
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Торпедо Спартак Кононов Олег
Комментарии (8)
suchi-69
1774956391
Если только по какому-то глупому недоразумению
рылы
1774957399
спартаг реально самый топовый клуб во всей тарасофке, даже топовее спартака-2.
appolonchew
1774958093
ПалкоВводецъ007
1774958921
Клуб любителей радиоактивных элементов распался. Гыгыгы
R_a_i_n
1774959606
Суперкубок считать трофеем, такое себе.
JIEGEHDA
1774959721
Я говорит вырос как игрок и как тренер . Ну это понятно . И как игрок и как тренер ты авно .. чем поливали то и выросло ахахаха
FFR
1774968743
Сейчас в России нет топ клубов.
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
18
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
