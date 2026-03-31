Экс-тренер «Спартака» сказал, остается ли команда в числе топ-клубов России

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил статус «Спартака» в российском футболе.
«Спартак» всегда будет топ-клубом. Независимо от того, на каком месте клуб находится. И я верю, что «Спартак» всегда будет бороться за самые высокие, призовые места в чемпионате.
Раньше «Спартак» добивался больших результатов. У многих же клуб ассоциируется не только с победами в чемпионате, но и играми в еврокубках. Со «Спартаком» связан стиль игры. Это очень важно. Спартаковский стиль, дух. Я на этом спартаковском стиле вырос, будучи игроком. А потом уже как тренер», – сказал Кононов.
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
- За последние 22 года клуб выиграл три трофея – он по разу победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
