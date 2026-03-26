Кононов назвал главную ошибку за время работы в «Спартаке»

26 марта, 13:59
7

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал об ошибке, допущенной им во время работы в «Спартаке».

«Когда я был в «Спартаке», в клубе была смена команды, смена поколений. Многие ребята тогда уходили. Но спустя время я посмотрел на всю эту ситуацию, посчитал и понял, что мы тогда проводили очень большую ротацию состава. Вроде бы 16 игроков ушло. Чтобы заменить такое количество футболистов, нужно время. Так быстро, конечно, всe не делается», – сказал Кононов.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
  • Клуб под его руководством финишировал на 5-м месте в РПЛ в сезоне-2018/19.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (7)
алдан2014
1774524279
Чувак так и не понял,что он провалил работу в Спартаке. Пусть кричалку вспомнит,куда его народ посылал. При нем игры не было совсем
Айболид
1774524362
Кононову надо было проводить ротацию пиджаков .
партизан84
1774524371
главная ошибка - приход в клуб
Александр-Балашов-google
1774524742
Серьёзно его никто не воспринимал, ни команда, ни болельщики. Вообще не понимаю, как он оказался в Спартаке? С таким же успехом, можно и Царя пригласить, раз руководству вообще было посРАТЬ на команду.
...уефан
1774528266
...как вспомню его на бровке, выть хочется, ещё и сейчас...
FWSPM
1774533232
это был заказной развал чемпионской команды смена поколений тут нипричем. А ты просто в неудачное время там оказался... вспоминая тот мусор который в состав понабрали взамен ушедших звезд на тот момент шансов на какую то приличную игру просто не было
zigbert
1774590014
Оказался не в то время не в том месте.
