Кононов назвал главную ошибку за время работы в «Спартаке»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал об ошибке, допущенной им во время работы в «Спартаке».

«Когда я был в «Спартаке», в клубе была смена команды, смена поколений. Многие ребята тогда уходили. Но спустя время я посмотрел на всю эту ситуацию, посчитал и понял, что мы тогда проводили очень большую ротацию состава. Вроде бы 16 игроков ушло. Чтобы заменить такое количество футболистов, нужно время. Так быстро, конечно, всe не делается», – сказал Кононов.