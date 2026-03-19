Клуб Первой лиги назначил новым тренером экс-игрока «Локомотива» и сборной России

Наблюдательный совет «Сокола» назначи главным тренером команды Евгения Харлачeва.

Специалист подписал контракт с саратовским клубом до конца сезона-2026/27.

«52-летний наставник хорошо знаком саратовским болельщикам. Евгений Валерьевич уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года. Тогда под его руководством в осенней части первенства «Сокол» набрал 27 золотых очков из 30 возможных, что помогло завоевать путeвку в Первую лигу», – говорится в сообщении «Сокола».

Харлачев сообщил, что одним из его помощников будет Евгений Чернухин.