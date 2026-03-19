Клуб Первой лиги назначил новым тренером экс-игрока «Локомотива» и сборной России

Наблюдательный совет «Сокола» назначи главным тренером команды Евгения Харлачeва.
Специалист подписал контракт с саратовским клубом до конца сезона-2026/27.
«52-летний наставник хорошо знаком саратовским болельщикам. Евгений Валерьевич уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года. Тогда под его руководством в осенней части первенства «Сокол» набрал 27 золотых очков из 30 возможных, что помогло завоевать путeвку в Первую лигу», – говорится в сообщении «Сокола».
Харлачев сообщил, что одним из его помощников будет Евгений Чернухин.
- Харлачев сменил на посту главного тренера Младена Кашчелана.
- «Сокол» занимает 18-е в Первой лиге с 16 очками после 24 матчей. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 11 очков.
- Как игрок Харлачев известен по своим выступлениям за «Локомотив», с которым четырежды побеждал в Кубке России. Провел 6 матчей за сборную России.
Источник: официальный сайт «Сокола»