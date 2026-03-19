  • Клуб Первой лиги назначил новым тренером экс-игрока «Локомотива» и сборной России

Клуб Первой лиги назначил новым тренером экс-игрока «Локомотива» и сборной России

Вчера, 13:17

Наблюдательный совет «Сокола» назначи главным тренером команды Евгения Харлачeва.

Специалист подписал контракт с саратовским клубом до конца сезона-2026/27.

«52-летний наставник хорошо знаком саратовским болельщикам. Евгений Валерьевич уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года. Тогда под его руководством в осенней части первенства «Сокол» набрал 27 золотых очков из 30 возможных, что помогло завоевать путeвку в Первую лигу», – говорится в сообщении «Сокола».

Харлачев сообщил, что одним из его помощников будет Евгений Чернухин.

  • Харлачев сменил на посту главного тренера Младена Кашчелана.
  • «Сокол» занимает 18-е в Первой лиге с 16 очками после 24 матчей. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 11 очков.
  • Как игрок Харлачев известен по своим выступлениям за «Локомотив», с которым четырежды побеждал в Кубке России. Провел 6 матчей за сборную России.

Еще по теме:
В Первой лиге уволили иностранного тренера
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги 1
Источник: официальный сайт «Сокола»
Россия. PARI Первая лига Сокол Харлачев Евгений
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Иванов высказался об игроке «Урала», арестованном по подозрению в убийстве
17 марта
ВидеоФанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым
17 марта
1
Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом
17 марта
На игрока, обвиненного в убийстве, возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера
17 марта
1
Березуцкий – о трансферах «Урала»: «Я хотел Педри, Роналду и Месси, но они отказались»
16 марта
1
Суд вынес решение по аресту футболиста «Урала»
16 марта
1
В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве
16 марта
1
«Урал» принял меры в отношении футболиста, обвиняемого в убийстве
16 марта
1
В Первой лиге уволили иностранного тренера
16 марта
В «Урале» охарактеризовали задержанного за убийство женщины игрока
15 марта
Клуб Первой лиги сменил главного тренера
15 марта
2
Игрок «Урала-2» признал вину в убийстве
15 марта
9
Игрока «Урала» задержали по подозрению в убийстве
14 марта
Ари сообщил, что его мечта связана с Путиным
14 марта
3
Аргентинец из костромского «Спартака» рассказал, чем его удивила Россия
14 марта
1
Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов
12 марта
3
ВидеоФанаты «Торпедо» поиздевались над Кононовым, поздравив его с 8 марта
8 марта
2
Отменен сегодняшний матч в Первой лиге
8 марта
Видео«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение
7 марта
1
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом
6 марта
5
Ташуев назвал лучший алкогольный напиток для футболистов
6 марта
1
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»
6 марта
9
Фото«Чайка» Комбарова спустя 2 недели вернула экс-спартаковца Маслова
6 марта
Матч Первой лиги перенесли из-за БПЛА
1 марта
Березуцкий прокомментировал поражение в 1-м матче во главе «Урала»
1 марта
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
27 февраля
2
Сезон в России официально возобновился
27 февраля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
