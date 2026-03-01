Березуцкий прокомментировал поражение в 1-м матче во главе «Урала»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о поражении от «Факела» (0:1) в 22-м туре Первой лиги.

Это был официальный дебют бывшего игрока сборной России во главе екатеринбургского клуба.

«Урал» занимает в Первой лиге второе место, отставая от лидирующего «Факела» на десять очков.

Березуцкий впервые самостоятельно тренирует в России.

«Мы были в самолeте, поезде, но в первом тайме отсутствовали.

Почему заранее не приехали со сборов? В Екатеринбурге гораздо холоднее, чем где-либо ещe. Работать при холоде или оставаться на сборах и лететь напрямую на игру – это было непростое решение, которое надо было принять.

То, что физически мы готовы хорошо, это можно оценить цифрами. Цифры, которые мы показывали по бегу на сборах, соответствуют уровню РПЛ. А дальше – сезон покажет», – сказал Березуцкий.