Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев прокомментировал приглашение в турецкий клуб

15 февраля, 16:16
1

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев подтвердил, что в его назначении был заинтересован «Серик Беледиеспор».

– В медиапространстве несколько недель назад витала новость, что вы могли возглавить «Серик Беледиеспор». Насколько вы туда были близки? Предложение вам было?

– Был вариант. Я бы не хотел эту тему развивать. Что было и было. Значит, не случилось.

– С «Енисеем» все серьезно?

– Мы договорились с руководством, что летом сядем и обсудим ситуацию, как дальше клубу развиваться.

Есть там цели определенные, есть наметки определенные, пока не могу их раскрывать. Посмотрим, как будет весной.

  • Ташуева назначили 24 декабря вместо Андрея Тихонова.
  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.
  • Инвестором «Серика» считается Туфан Садыгов, при котором ранее обанкротились «Химки».

Еще по теме:
Сафонову отказали в статусе лучшего футболиста России 1
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией 2
В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера
Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Турция. Суперлига Енисей Серик Беледиеспор Ташуев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1771168139
а чё с сериком не срослось? Юран до сих пор в восторге)
Ответить
Главные новости
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
23:38
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
23:27
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
22:49
Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ
22:38
5
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
22:21
3
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22:13
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
21:09
Символическая сборная недели в ЛЧ
20:58
ФотоСостав «Спартака» на Кубок легенд
20:15
10
Все новости
Все новости
ФотоВратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
21:46
Клуб Первой лиги переедет в Подмосковье
14:44
7
Фото«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
Стало известно, каким клубам отказал Бакаев ради возвращения в Москву
16 февраля
Ташуев прокомментировал приглашение в турецкий клуб
15 февраля
1
«Факел» отдал в аренду нападающего
15 февраля
Команда под руководством тренера чемпионского «Спартака» пропустила 7 голов
13 февраля
9
Фото«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Фото«Торпедо» объявило о подписании экс-игрока «Краснодара» и сборной России
13 февраля
6
«Факел» купил защитника «Ахмата»
12 февраля
1
Фото«Урал» арендовал украинского футболиста
12 февраля
Фото«Торпедо» подписало 11-го новичка
12 февраля
1
Российский клуб определился с будущим легионера, который не хотел приезжать на сборы
12 февраля
Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»
7 февраля
1
Новый стадион «Торпедо» будет опасен для зрителей
7 февраля
Фото«Уфа» продлила контракт с чемпионом России в составе «Спартака»
1 февраля
1
Тихонов объяснил увольнение из «Енисея»
1 февраля
2
ВидеоИгрок «Уфы» разбил окно во время матча с «Ахматом»
1 февраля
Полузащитник «Спартака» отправится в «КАМАЗ»
31 января
2
Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»
30 января
6
Фото«Торпедо» рассталось с 6-м игроком за зиму
30 января
В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера
30 января
ФотоБывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги
29 января
2
ФотоЭкс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию
27 января
1
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву
25 января
2
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
25 января
1
Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы
25 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 