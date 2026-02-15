Ташуев прокомментировал приглашение в турецкий клуб

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев подтвердил, что в его назначении был заинтересован «Серик Беледиеспор».

– В медиапространстве несколько недель назад витала новость, что вы могли возглавить «Серик Беледиеспор». Насколько вы туда были близки? Предложение вам было?

– Был вариант. Я бы не хотел эту тему развивать. Что было и было. Значит, не случилось.

– С «Енисеем» все серьезно?

– Мы договорились с руководством, что летом сядем и обсудим ситуацию, как дальше клубу развиваться.

Есть там цели определенные, есть наметки определенные, пока не могу их раскрывать. Посмотрим, как будет весной.