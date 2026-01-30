Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера

Сегодня, 15:03

Сергей Ташуев мог стать главным тренером «Серикспора».

На 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова. Ташуев, который сейчас возглавляет «Енисей», не согласился на переход.

«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.

Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Первой лиги.

Он подписал в декабре контракт с «Енисеем» на полтора года, но намерен уже летом обсудить с руководством нюансы дальнейшего сотрудничества.

  • «Серикспор» занимает 16-е место в турецкой Первой лиге с 26 очками после 21 тура.
  • С июля по октябрь клуб возглавлял Сергей Юран.

Источник: Metaratings.ru
Россия. PARI Первая лига Турция. Суперлига Енисей Серик Беледиеспор Ташуев Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоВ РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа
20:07
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
19:59
«Зенит» хотят лишить Энрике
19:47
1
«Зенит» теряет защитника: подробности
19:34
1
Инсайд о будущем Кисляка
18:45
1
Фото«Барселона» продлила контракт с 70-миллионным полузащитником
18:16
1
Талалаев взял защитника ЦСКА на просмотр в «Балтику»
18:12
1
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением
17:51
3
«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов
17:33
29
«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом
17:15
14
Все новости
Все новости
Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»
17:22
6
Фото«Торпедо» рассталось с 6-м игроком за зиму
15:22
В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера
15:03
ФотоБывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги
Вчера, 11:38
2
ФотоЭкс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию
27 января
1
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву
25 января
2
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
25 января
1
Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы
25 января
2
«Торпедо» объявило о переходе двух игроков
24 января
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
23 января
1
Тихонов объяснил, почему не достиг успеха в «Енисее»
23 января
1
«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет
22 января
1
Фото«Торпедо» подписало игрока «Краснодара» – он стал 8-м новичком команды в январе
22 января
1
ВидеоИгроки «Урала» устроили юбилейный «тоннель» Григорию Иванову
21 января
ФотоЕще один чемпион в составе «Спартака» вошел в штаб «Ротора»
21 января
ФотоЛидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
16 января
1
ФотоВторой игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»
16 января
1
ФотоБывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
14 января
Фото«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
ВидеоКостромской «Спартак» разом подписал трех легионеров
12 января
1
Фото3-кратный чемпион в составе «Спартака» стал тренером «Ротора»
12 января
2
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
12 января
4
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
14
Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»
10 января
3
Костромской «Спартак» подписывает аргентинского вратаря
10 января
3
ФотоЭкс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
9 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 