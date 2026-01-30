В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера

Сергей Ташуев мог стать главным тренером «Серикспора».

На 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова. Ташуев, который сейчас возглавляет «Енисей», не согласился на переход.

«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.

Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Первой лиги.

Он подписал в декабре контракт с «Енисеем» на полтора года, но намерен уже летом обсудить с руководством нюансы дальнейшего сотрудничества.