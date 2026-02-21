Введите ваш ник на сайте
  Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»

Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»

Вчера, 19:09
5

Александр Кержаков на ютуб-канале FONBET высказался о срыве своего назначения в «Урал».

  • Его последним местом работы был «Кайрат», который он покинул 3 сентября 2024 года.
  • После ухода Кержакова казахстанцы стали чемпионами.
  • В декабре Кержакова рассматривал «Урал», но Александра, как сообщали, не назначили, потому что он не готов к пребыванию президента Григория Иванова на скамейке во время матчей.

– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Василия Березуцкого, а не вас?

– Я знаю, но не хочу об этом говорить.

– Какая-то тоже мутная история?

– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.

– А вы были готовы поехать?

– Да, конечно, мы уже всe обсудили и практически договорились во всeм.

– И потом вдруг всплыл Березуцкий?

– Ну да.

Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю» 13
Нескромное заявление Кержакова о тренерской карьере 2
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Урал Кержаков Александр Березуцкий Василий
...уефан
1771691036
...что значит - "И потом вдруг всплыл Березуцкий"?....
Ответить
Бумбраш
1771691082
Очень увлекательное вью..я знаю,но не хочу об этом говорить..
Ответить
polt
1771703323
Темнила обиженный.
Ответить
neveldomha
1771703781
Потому что ты, Шурик, трус. И когда началось СВО, поджав хвост, свалил за кардон. Это чёрное пятно в твоей биографии ты уже ничем не отмоешь.
Ответить
  • Читайте нас: 