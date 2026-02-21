Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»

Александр Кержаков на ютуб-канале FONBET высказался о срыве своего назначения в «Урал».

Его последним местом работы был «Кайрат», который он покинул 3 сентября 2024 года.

После ухода Кержакова казахстанцы стали чемпионами.

В декабре Кержакова рассматривал «Урал», но Александра, как сообщали, не назначили, потому что он не готов к пребыванию президента Григория Иванова на скамейке во время матчей.

– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Василия Березуцкого, а не вас?

– Я знаю, но не хочу об этом говорить.

– Какая-то тоже мутная история?

– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.

– А вы были готовы поехать?

– Да, конечно, мы уже всe обсудили и практически договорились во всeм.

– И потом вдруг всплыл Березуцкий?

– Ну да.