Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»

Александр Кержаков на ютуб-канале FONBET высказался о срыве своего назначения в «Урал».
- Его последним местом работы был «Кайрат», который он покинул 3 сентября 2024 года.
- После ухода Кержакова казахстанцы стали чемпионами.
- В декабре Кержакова рассматривал «Урал», но Александра, как сообщали, не назначили, потому что он не готов к пребыванию президента Григория Иванова на скамейке во время матчей.
– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Василия Березуцкого, а не вас?
– Я знаю, но не хочу об этом говорить.
– Какая-то тоже мутная история?
– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.
– А вы были готовы поехать?
– Да, конечно, мы уже всe обсудили и практически договорились во всeм.
– И потом вдруг всплыл Березуцкий?
– Ну да.
Источник: «Чемпионат»