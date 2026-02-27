Введите ваш ник на сайте
Сезон в России официально возобновился

Сегодня, 17:13
5

В России стартовал первый с декабря профессиональный футбольный матч.

В Воронеже началась игра 22-го тура Первой лиги между «Факелом» и «Уралом». Она проходит на стадионе «Факел», на котором синтетическое поле. Арена построена для временного проведения матчей «Факела». Через несколько лет клуб вернется на реконструируемый стадион профсоюзов.

  • В турнирной таблице Первой лиги «Факел» лидирует с 48 очками. По ходу сезона команду возглавил Олег Василенко. Он вернулся в клуб, сменив Игоря Шалимова. С ним воронежцы вылетели из РПЛ в прошлом сезоне.
  • «Урал» отстает на семь очков. Зимой команду принял Василий Березуцкий, для которого это первый самостоятельный тренерский опыт в России. На должность также претендовал Александр Кержаков.
  • Сезон РПЛ возобновится в 19:30 мск.

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Факел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1772203346
Ну , что же , одеваем панталоны с начёсом , шубу , шапку-ушанку и не забываем взять с собой термос с горячем чаем . О шортах и холодненьком пивке в сезоне забываем в очередной раз . Спасибо . Всех с началом сезона , ребята . Всем удачи .
Ответить
СильныйМозг
1772204056
Удачи Уралу, мясные шестерки должны проиграть.
Ответить
Snek
1772204307
Заключительная часть марлезонской лиги приколов!
Ответить
