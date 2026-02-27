Сезон в России официально возобновился

В России стартовал первый с декабря профессиональный футбольный матч.

В Воронеже началась игра 22-го тура Первой лиги между «Факелом» и «Уралом». Она проходит на стадионе «Факел», на котором синтетическое поле. Арена построена для временного проведения матчей «Факела». Через несколько лет клуб вернется на реконструируемый стадион профсоюзов.