Сезон в России официально возобновился

В России стартовал первый с декабря профессиональный футбольный матч.
В Воронеже началась игра 22-го тура Первой лиги между «Факелом» и «Уралом». Она проходит на стадионе «Факел», на котором синтетическое поле. Арена построена для временного проведения матчей «Факела». Через несколько лет клуб вернется на реконструируемый стадион профсоюзов.
- В турнирной таблице Первой лиги «Факел» лидирует с 48 очками. По ходу сезона команду возглавил Олег Василенко. Он вернулся в клуб, сменив Игоря Шалимова. С ним воронежцы вылетели из РПЛ в прошлом сезоне.
- «Урал» отстает на семь очков. Зимой команду принял Василий Березуцкий, для которого это первый самостоятельный тренерский опыт в России. На должность также претендовал Александр Кержаков.
- Сезон РПЛ возобновится в 19:30 мск.
Источник: «Бомбардир»