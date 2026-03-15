Клуб Первой лиги сменил главного тренера

«Спартак К» сообщил об уходе Сергея Бондаря с поста главного тренера команды.
При этом он останется в системе костромского клуба.
«В связи с изменениями в регламенте ФНЛ Сергей Бондарь покидает пост главного тренера костромского «Спартака».
С 2026-го года для работы главным тренером в ФНЛ обязательным требованием является наличие лицензии категории «PRO» (UEFA Pro). Сергей Иванович Бондарь, имеющий действующую лицензию категории «А», продолжает свою работу в системе клуба, однако вынужден освободить должность главного тренера команды согласно новым регламентным нормам.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Валерьевич Таранухин. Он будет руководить командой в период до утверждения тренера с лицензией «PRO».
Вопрос о том, останется ли Сергей Иванович Бондарь далее в тренерском штабе костромского «Спартака», в настоящее время открыт. Как только стороны определятся с форматом дальнейшего сотрудничества – мы проинформируем дополнительно», – говорится в сообщении костромского клуба.
- «Спартак К» занимает 4-е место в Первой лиге с 37 очками после 24 туров.
- Клуб отстает от 2-го места, дающего прямую путевку в РПЛ, на 8 очков.