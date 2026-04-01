Экс-гендиректор «Локомотива» нашел работу в другом московском клубе

«Торпедо» объявило о назначении Владимира Леонченко на пост генерального директора.

«Владимир Валерьевич, с возвращением в чeрно-белую семью! Желаем успехов в работе на благо нашего клуба», – написала пресс-служба автозаводцев.

53-летний Леонченко вернулся в «Торпедо», за которое выступал с 1995 по 1997 год и с 1999 по 2004 год, будучи футболистом.

На его счету было 182 матча, 24 гола и 8 ассистов. Со столичной командой экс-полузащитник становился бронзовым призером чемпионата России в 2000 году.