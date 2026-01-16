Агент Баринова высказался о действиях руководства «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника Дмитрия Баринова высказался о действиях руководства «Локомотива», не сумевшего договориться о продлении контракта с игроком.

Хавбек в итоге перешел в ЦСКА.

– Верно ли, что точка невозврата в переговорах была пройдена еще до прихода Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива»?

– Да, к тому моменту решение о переходе в ЦСКА было принято.

– Основным виновником неудачных переговоров называется экс-гендир Владимир Леонченко. Логично ли так считать?

– Очевидно, от лица клуба выступал именно он как генеральный директор, с ним велись переговоры. Все предложения озвучивал именно он. Другой вопрос – почему более высшее руководство в лице совета директоров не вмешивалось в эту ситуацию? Не знаю.

– То есть все переговоры были отданы на откуп Леонченко?

– По крайней мере, общение было непосредственно с ним, да.

– В каких отношениях вы расстались с Леонченко после переговоров? Он рукопожатная персона для вас?

– Прямо так ребром вопрос ставить не стоит, наверное. Он так видел, он считал, что у него на этой позиции есть игроки сильнее, что для клуба было выгодно продать Дмитрия. Такое мнение у него, все же по-разному смотрят. А о том, что он теперь нерукопожатный, речи, конечно, не идет.